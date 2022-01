Ei ole nunnu lemmikloom: pesukarude pidamine võib ohustada Eesti looduslikku tasakaalu

Lähim levikupiir on Leedus ning kõik seni Eestis leitud pesukarud on siia inimese poolt toodud või siia toodud lemmikloomade järeltulijad.

Võõrliigina ohustaks pesukaru vabalt levides meie looduslikku tasakaalu ja mitmekesisust, eriti näiteks lindude arvukust. Põhja-Ameerikast pärit loomake on ülimalt osav ja vilgas kõigesööja, kelle rüüstetöö on kurikuulus ka inimese vara kallal: ta suudab söögipoolist otsides edukalt lõhkuda nii prügikaste, autosid kui majaseinu. Looduslikke vaenlasi tal aga napib.

Tartu Jahindusklubi tegevjuhi Tõnu Petersoni sõnul on armsa välimusega loomake Põhja Ameerikast meile levinud inimese vastutustundetu tegevuse tulemusena. „Tänu kasvandustest põgenemisele ja tahtlikule sissetoomisele on ta jõudnud Euroopasse ja näiteks Saksamaal laialt levinud“ ütles Peterson „Eestis on pesukaru võõrliik ja vastavalt kehtivale korrale tuleb Eesti loodust ohustavad võõrliigid loodusest eemaldada. Vastavad meetmed on rakendamisel.“ lisas ta.