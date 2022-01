Kelgukoerad tutvustavad Ajaloomuuseumis oma tegevust

Laupäeval, 22. jaanuaril kell 12 on Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi Sinisele Lõvile külla oodatud kelgukoerad! Samuti on lubanud kohale tulla veospordiga tegelev Richard Põldmaa, et rääkida lähemalt koertest, kes selle pikka ja põnevat jooksmist sisaldava spordialaga tegelevad.