Jaht pesukarule: kodust metsa põgenenud looma võib halvima võimalusena oodata hukkamine

Viimastel päevadel on uudis pesukarust Tartumaa metsas tekitanud inimestes nii elevust kui ka suurt mure. Metsloomaühing on saanud mitmeid murelikke kirju, et miks ilmsüüta loom hukata plaanitakse? Miks te midagi ette ei võta?



Eesti Metsloomaühingu seisukoht on, et pesukaru EI peaks hukkama, vaid kinni püüdma ja turvalisesse hoiukodusse toimetama, kus on ees ootamas ka liigikaaslased. Kindlasti peab loom saama vastavalt Eesti Vabariigi seadusele kastreeritud/steriliseeritud.



"Siinkohal ei ole jahimees oma murega üksi. Nad ei oota püss sihikul, et pesukaru maha lasta nagu tihti arvatakse, ka nemad tahavad looma elu säästa," nendib ühing Facebookis.



Kui aga looma püügipuuriga kätte ei saada, ei ole kahjuks muud võimalust. "Me ei tea, mis haiguseid looduses elav pesukaru edasi kanda võib. Samuti ei ole täna teada, millist kahju suudab ta teha Eesti loodusele. Teada on see, et pesukarud on kõigesööjad. Kõik, mis ette jääb, tema nahka pistab ja seega on ohus pesitsusajal linnupesad ja kõik lihtsasti kätte saadavad loomalapsed," selgitavad nad.



Kui pesukaru satub linna, siis saab temast väga kiiresti number 1 reostaja. Puutumata ei jää ka inimeste elamud. Nimelt on pesukarude käpad justkui käed, millega nad on väga osavad asju avama, isegi ukseriivi avamine ei ole nende jaoks suur takistus. Samuti ei ole pesukaru jaoks ka kipsist seinte hävitamine mingi probleem.



Kuna selle juhtumi puhul on tegu kellegi lemmikloomaga ja ta on inimesega harjunud, siis oskab ta tulla inimese käest süüa küsima. "Pesukaru on ju tore ja armas loom, terve internet on täis imetoredaid videosid aga igaüks ei pruugi talle sugugi meeldida. Ta võib hoiatamata rünnata. Kõige hullema stsenaariumi korral kohtab looduses ringi hulkuvat pesukaru laps, kes tahab talle pai teha ning tulemuseks võib ta oma käest ilma jääda. Täiskasvanud inimese puhul ootab sellisel juhul ees kindlasti visiit õmblustuppa," hoiatab ühing.