Reieluu murdnud kassipoeg läbis loomakliinikus haruldase operatsiooni

Loomaarst nentis, et praegu taastumine veel käib, kass kõnnib oluliselt paremini ning paljude tegevuste ajal kasutab juba jäset, toetudes sellele. "Kahjuks painutamine ja sirutamine ei ole veel täiesti taastunud ning suur on tõenäosus et me peame veel ühe või kaks operatsiooni teostama et uuesti armkoest lahti saada," lausus ta, märkides, et Clara puhul raskendab kogu olukorda see, et ta on alles kassipoeg ja kasvab kiiresti, mis tähendab et lihased ei jõua nii kiiresti ehk luude kasvu tempos adapteeruda."