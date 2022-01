Tasuks tänulikkus ning tingimusteta armastus: miks ja kuidas pakkuda kassile hoiukodu?

Või on ka alati see variant, et armud oma hoiukassi ise nii ülepeakaela, et ühel hetkel, kui ilmub ankeet perelt, kes tahaks kassi adopteerida, tunned sa, et selle kassi loovutamine oleks üks suuremaid vigasid, mida teha saaksid, sest ta on ju juba sinu pereliige ja temast loobumine ei tule enam kõne allagi. Nende nii-nimetatud ''hukkaläinud'' hoiukodude üle on meil alati hea meel!



Pesaleidja küsis hoiukodudelt mõningaid arvamusi, et miks just nemad armastavad hoiukoduks olemist ja miks nad seda ikka ja jälle uuesti ja uuesti teevad. Järgnevalt paar vastust:



- Koduta loomad, kassid on meie (inimeste) vastutus ja see on minu väike konkreetne panus loomade, looduse heaks, et aidata kedagi (kes inimese hoolimatuse tõttu on tänaval, haige, piinatud jne). Ja ma olen väga tänulik, et nad on mulle õpetanud "loomade keelt". Ja muidugi on väga kurb hoiuloomi ära anda (kergemaks ei lähe ka 12+ aastaga), kuid veel valusam on mõelda, et üks kiisuke jääb ilma abita, kui ma enam hoiuloomi ei võta.



- Õpib vist maailma kõik oskused ära! Alustades metsiku kassi püüdmisest, talle igasuguste ravide tegemisega, enda ravimisega, õpib maru hästi kodu viirustest, bakteritest ja seenest puhastama ja paralleelselt igasuguseid inimesi hästi kiiresti tundma õppima, kes kassi adopteerida tahavad.



- Minu lemmikuteks on sotsialiseerimist vajavad kassid - esimene hoiukodu kass, kes oli puuris olnud, ei osanud üldse käituda, kui esimesel päeval minu juurde tuli. Ta käis ja hõõrus mööda diivaneid ja kõht oli koguaeg taeva poole. Nii hea oli vaadata, et loom tundis ennast hästi. Samamoodi on mul hoiukodus praegu Mati. Esialgu ainult susises ja turtsus, üldse oli väga selline üleolev (mitte arg). Üleolevus on jätkuvalt, aga nüüd pigem selline, et "mis mõttes sa pai ei tee mulle?" No ja kuna ta on päris vana ka ikka, siis nüüdseks jääb mulje nagu ta oleks vahepeal mitu aastat nooremaks jäänud - nurrub, MÄNGIB, suhtleb (jutustab täiega palju). Hea on vaadata, kui taastad kassis uuesti usu inimestesse.



- Kõlab võib-olla imalalt, aga Eesti ei ole kultuurilises mõttes veel sealmaal, kus iga inimese südames ja kalendris on ruumi veel kellegi jaoks, kes abi vajab. Ja kuna ma juhtun olema üks nendest kellel on, siis ma ei saa mitte anda oma panust. Loomad ei saa ennast ise aidata ja nad ei saa valida, kuhu või kuidas nad sünnivad. Ometi neil on tunded ja mõtted ja nad väärivad parimat. Ma loodan, et ühel päeval on see loomulik osa igaühe elust. No ja lõbusama poole pealt - KÕIK hoiukassid, kes meil olnud on, on olnud tõelised isiksused ja meil on nendega ülilõbus olnud. No tõesti, nagu oleks endale 7 sind tingimusteta armastavat sõpra saanud. Peemot, me perekass sai küll ainult 6 sõpra ja ühe vihavaenlase, aga see on väike kadu. Lisaks enne, kui ma hoiukoduks hakkasin, olin ma neurootiline kassiemme. Pidevalt veendunud, et kui Peemot liiga palju aevastab vms, siis ta hakkab hinge heitma (tnx Dr Google). Hoiukodu olles ja tänu vabatahtlike grupile ma olen nii palju kasside tervisest õppinud. Olen rahulikum ja teadlikum loomaomanik. Siis minu jaoks isiklikult on suurepärane see, et ma saan lühikese etteteatamisega käia kassitoas kiisusid sügamas - varem käisin ka, aga aja kokkuleppimisega oli alati palju sekeldamist. Lõpetuseks on tore, et selles grupis on palju samasuguse missiooniga inimesi ja mul on olnud nendega uskumatult tore.





Kui kõik see tekitas ka sinus tunde, et hoiukoduks olemine on miski, mida Sa soovid proovida ja tahad aidata päästa elusid, siis oled meie punti igati oodatud!

Pesaleidja hoiukoduks saamise tingimused ja ankeet, et selleks hakata, on siin: https://www.pesaleidja.ee/pesaleidja-hoiukodud/

Ja kassid, kes vajavad hoiukodu, leiab meie kodulehelt siit rubriigist: https://www.pesaleidja.ee/loomad/vajavad-kiiresti-hoiu-voi-pariskodu/

Kui siit sa endale otseselt kõnetavat kiisut ei leidnud, siis jäta ankeedis kassinime koht tühjaks ja Pesaleidja töötajad kutsuvad su kassituppa vaatama kiisusid, kes hoiukodu väga vajavad. Neid kipub olema ikka ja alati rohkem kui kodulehel näha on.