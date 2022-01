Lindprii Žoriku meenutajad süütavad täna tema auks küünlad

"Ei-ei, ei see pole mingi kurb mälestuspäev vaid rohkem nagu meenutusõhtu ja elujaatav üritus," kirjeldas Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner. "Teeme siis pealegi ära ja suurem torm ongi juba vaibunud. Seda enam, et Žorik-poiss elas lumehanges kõik samasugused tormid üle. Põhja-Tallinnal on taolise ürituse korraldamisega kogemus varnast võtta - süütasid nad Hingedepäevalgi ju küünlaid ja kõik kokku sai hiiglama tore. Küllap tänagi läheb nii. Astuge julgelt ligi ja rääkige mõni vahva Žorikugaga meenuv seik. Hakkan neid kokku korjama ja ehk saab neist mäletustekatkeist ühel heal päeval raamtki valmis."