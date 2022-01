Puhvpükstes Paul Vudi ei vandunud külmale alla

Paul Vudi on väga sõbralik isane kass. Kui tavaliselt on kasside lemmiktegevus põõnamine, siis Paul veedaks päevad inimese süles nautides helle paitusi. Kassi härra armastab ka pere pisemaid. Kolmandal hoiukodus veedetud päeval läks kass ööseks pesamuna kaissu magama. Olenemata oma eelnevast tänavakassi elust on tal säilinud armastus kõigi vastu - ei teised kassid ega koerad hirmuta teda. Suurimaks õuduseks on kodumasinad, mille müra tõttu poeb ta kiiresti peitu.

“Tal on hästi pikk karv, mida on nii mõnus kammida, aga ta tüdineb sellest üsna kiiresti. Kaela ümber on võimas krae ja jalas vahvad puhvpüksid. Käpad on väga ilusad hallisäbrulised,” kirjeldab hoiukodu. Oma hallika karvaga jätab kass mulje nagu tegemist oleks vanema kassiga, kuid arstide sõnul on tegemist siiski noore kassiga.

Kassi eelnevast elust puuduvad seltsil teadmised, kuid tohutult pulstunud karvkate viitab pikalt kestnud tänavaelule. “Tegemist on tõsise ellujääjaga, kes pidas vastu selle talve suuremad miinuskraadid ning ei kaotanud hoolivust inimeste vastu. Eeldatavalt on ta eelmise omaniku poolt hüljatud, sest inimesi ta ei karda ning toakombed on tal väga head. Paul otsib endale perekonda, kes on valmis ta uhke karva eest hoolitsema ja pakub rohkelt paitusi,” sõnas ELS turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.

Kui tundsid ära enda uue pereliikme, siis täida loomasoovija küsimustik aadressil:

Kui soovid Pauli toetada kuni uue kodu leidmiseni, siis võid. kanda sobiva annetuse Eesti Loomakaitse Seltsi kontole, selgitusega "Paul Vudi":

LHV Pank – EE977700771001365439

SEB – EE791010002019856000

Swedbank – EE332200221041248998

Luminor – EE541700017003583931 või annetada, helistades telefonidele 900 7200 (10€) või 900 7225 (4€)