5 põhjust, miks kass on parim lemmikloom

See on üks kõige lahedamaid asju kasside juures, kui palju nad igapäevaselt aega kulutavad enda puhastamiseks ja pesemiseks! See on üheaegselt nii lõõgastav vaadata, kui ka üleüldiselt mugav ka omanikule, et ise pesemisega aega kulutama ei pea!



2. Kassid on vaiksed

Jah, isegi kõige valjem ja jutukam kass on alati vaiksem kui mistahes koera haukumine. Seega nad on ikka väga vaiksed loomad ja naabritega tülitsemise peale aega ilmselt kulutama ei pea.



3. Nendega ei pea jalutamas käima

Tõsi - mugavust armastavale inimesele on see tõsiselt suur pluss, et ei pea minimaalselt kaks, aga heal juhul kolm või rohkemgi korda päevas iga ilmaga loomaga õue minema. Kassiga võid minna, kui ta on rihmaga harjunud ja saad valida just enda jaoks ideaalse ilma selle tegemiseks.



4. Nad on iseseisvad

Just - terve ja täiskasvanud kodukass on vägagi iseseisev ja saab muretult ka nädalavahetuse kodust eemal veeta, jättes topelt vee- ja toidukausid. Oma päeva nad veedavad õhtusse enamjaolt magades või süües, äärmisel juhul aknalaual õue vaadates, kuid üldises plaanis on nad väga iseseisvad ja isepäised.



5. Nad on ideaalsed korteris pidamiseks

Kõik eelnevad punktid arvesse võttes, on nad ideaalsed korteriloomad. Ei tunne nad end aheldatuna ega vaja tegelikkuses pikki jalutuskäike, matku ja seiklemisi mööda kodumaad, vaid eelistavad olla seal, kus on soe, täis toidukauss ja omanik. Ja kodus, toas, on neil kõige turvalisem nagunii, sest kahjuks ei tunne kass oma hoovi piire ja seiklema minnes omapäi kipuvad juhtuma õnnetused, kus kannatajaks on paraku just seesama väike loom, kass. Kass on lihtne loom, kelle eest hoolitsemine vajab vaid südant, hoolivust ning empaatiat.