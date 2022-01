Kasside paradiisi suundunud Negost jäi maha tasumist vajav raviarve

Nego oli arvatavasti umbes 2-aastane isane kass, kellel oli pehme valge kasukas ja hall täpike pea peal. Pesaleidjasse tuli ta juulis 2021 Suurupist- alates sellest päevast proovisid vabatahtlikud olla Nego jaoks iga päev olemas ning pakkuda talle kogu armastust, mida Nego vääris.



Negol läks kassitoas väga hästi- iga päevaga muutus ta aina julgemaks, aktiivsemaks ja paimaiamaks, aga ühel hetkel see pöördus ning tema tervis läks hullemaks. Tal tekkisid raskused kõndimisel ning enda püsti hoidmisega ilma värisemata. Tehti palju uuringuid, et Negot aidata, kuid talle diagnoositi neuroologiline FIP, millest kahjuks ei saa välja tulla ning seega pidid vabatahtlikud laskma Negol minna nautima kiisuparadiisi lõputuid söögipause ja uinakuid.



Neil on jäänud veel tasuda suur ravisumma 782, 24 eurot, mida loodetakse koos oma toetajate abiga tasuda. Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



