Uskumatu: 7 aastat kadunud olnud koer jõudis koju tagasi pärast peremehe surma

Kiirteel sõitnud loomaarmastaja Pepa Tenorio pidas auto kinni, kui üksinda kõndivat koera märkas. Kuna loomal oli ka kiip, õnnestus selgeks teha, et tegu on 2015. aastal kaduma läinud Dicoga, kelle ametlik peremees on nüüdseks küll juba surnud, ent ühendust saadi tema lastega.

Poeg Jose tunnistas, et isa tervis halvenes kiiresti pärast seda, kui Dico kaduma läks. Veel mitu aastat ei kaotanud pere lootust koera leida, tema pilte postitati nii sotsiaalmeedias kui riputati tänavapostidele. Jose arvates ei elanud koer kõik need aastad tänaval, vaid keegi hoidis teda enda juures. Kui Pepa talle helistas, puhkesid mõlemad nutma. "See oli terve meretäis pisaraid," meenutab naine ja toonitab veelkord, kui oluline on lemmikloomadele kiip paigaldada.