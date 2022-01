Piinarikas surm, külm ja nälg: Ida-Virumaal visati metsa 7 kassi

Läheduses ei olnud mitte ühtegi maja . Veidi eemalt läks mööda suur tee ning ilmselt olid kassid sinna metsa lihtsalt visatud.

"Vaatepilt oli kole," tunnistab MTÜ ühismeedias. "Kassid olid kõik haiged, luukerekõhnad ning ühel kassil õnnestus isegi tööliste auto kapoti alla pugeda, et natukegi sooja saada. Tema päästeoperatsioon omakorda kestis tunde. Vähemalt üks kass on ka tiine."

Kuna ka Kohtla Järve varjupaik ei olnud arvestanud sellise koguse SOS-kassidega ning neil olid kõik kohad täis, samuti pole Ida Virumaal niivõrd haigete kasside jaoks statsionaare loomakliinikutes, otsustas MTÜ Cats Help appi tulla.

Kiiruga peeti erinevate loomakliinikutega läbirääkimisi ning Eliit loomakliinik, Cat Clinic, Miki ja Mustakivi loomakliinik tulidki seekord appi.

Paraku aga selgus, et ühe kassipoja vigastused olid niivõrd suured, et ta suri loomakliinikus. Tal oli vanast hammustusest tekkinud tohutu mädanik, mis oli otsapidi ajju jõudnud. Isegi silma tagant tilkus mäda. See piin, mida ta pidi taluma, on kirjeldamatu, nendivad vabatahtlikud, kes seda kiisut enam kahjuks aidata ei saanud.

Kiisud saavad olla kliinikus nii kaua, kuni nad on enam vähem terved, peale seda oleks neil vaja minna hoiukodusse. Kuna nad on kõik teiste kassidega harjunud ja ülisõbralikud, siis see, kui hoiukodus on omad loomad ees, ei ole takistus.

Hoiukodu ei pea ka olema pikaajaline. Kui kiisu on nii palju kosunud, et talle võib teha vaktsiini ja see kinnistub, saab ka kassituppa ta tuua.

MTÜ on arvestanud, et ühe kassi ravi maksumus on keskeltläbi 500 eurot. See teeb kokku 3000 eurot, kuid antud hetkel neil seda raha pole.

Hoiukodu pakkumistega palutakse kirjutada aadressile: catshelpmtu@gmail.com või CATS Help messengeri.

Annetada saab:

MTÜ CATS HELP

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Selgitus: Metsa kassid

900 0001 – kõne hind 10€;