Kambja metsast kinni püütud pesukaru läbib homme operatsiooni

Liit ei soovi looma praegust asukohta avalikustada, kuna meediakära taustal on olnud mitmeid märke, et teda soovitakse ettevaatuse mõttes hukata, kuid kinnitab, et Mõmmikuga on kõik korras. "Me oleme ettevaatlikud ega soovi tema asukohta reklaamida," kinnitas liidu Tartumaa piirkonna juht Kristi Metsa, kelle sõnul pesukarust on jäänud vale mulje – tegelikult on tegu kodus kasvanud sõbraliku loomaga.