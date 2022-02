Aialinnuvaatlus tõi tormise ilmaga rikkaliku saagi

hommikuks olid oma andmed Eesti Ornitoloogiaühingule edastanud 1600 linnusõpra, kes tegid vaatlusi enam kui 1000 paigas üle Eesti. Kõige arvukam liik oli taas rasvatihane, kes moodustas pea neljandiku vaadeldud lindude koguarvust. Sarnaselt varasematele aastatele, mahtusid esiviisikusse veel põldvarblane, koduvarblane, leevike ja sinitihane.



"Nädalavahetusel üle Eesti rullunud lumetorm muutis loodusliku toidu raskesti kättesaadavaks, mistõttu oli lindude vajadus toidumajades pakutava lisatoidu järele üha suurem," lausus talvise aialinnuvaatluse eestvedaja Aarne Tuule. "Keskmiselt loendati vaatluskohas 40 lindu, seda on rohkem kui enamikel aastatel. Esmamuljete põhjal on tänavu tavapärasest oluliselt vähem kohatud rohevinte ja kuldnokki. Põnevamad liigid olid punarind ja käblik, ootuspäraselt kohati aedades ka väikelindudele jahti pidavat värbkakku ja hallõgijat."



Eesti Ornitoloogiaühing ootab vaatlustulemusi veel 4. veebruarini. Andmed saab sisestada lehel www.eoy.ee/talv/vaatlused või saata tavapostiga aadressile Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu linn, Tartu maakond. Väga oodatud on andmed ka nendest vaatluskohtadest, kus tunni aja jooksul ei kohatud ühtegi lindu. Lõpliku kokkuvõtte talvisest aialinnuvaatlusest avaldab ornitoloogiaühing veebruaris.



Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki aialinnuvaatlusel osalejaid!