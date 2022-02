Kristiine keskuse ees avatav jääskulptuur kogub toetust Tallinna loomaaia kängurutele

“Hiina kalendri järgi algab 1. veebruarist veetiigriaasta, mida iseloomustab julgus ja suurejoonelised ettevõtmised. Uue looma-aasta alustamiseks avame Kristiine keskuse ees traditsioonilise jääskulptuuri, et seeläbi toetada Tallinna loomaaia kängurute külastustee rajamist – see on loomaaia jaoks vajalik arendus, millele nüüd kõik keskuse külastajad saavad anda koos meiega oma panuse,” selgitas Kristiine ja Rocca al Mare keskuste turundus- ja kommunikatsioonijuht Kelly Treu.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on tiiger kolmas Hiina astroloogia 12-aastases looma-aastate tsüklis. "Tiigrid on tihti temperamentsed ja julged, mis toob kaasa sel aastal suuri väljakutseid, kuid kindlasti ka palju edu ja kordaminekuid. Möödunud aastal ilutses samas kohas metallhärja jääskulptuur, see on saanud heaks traditsiooniks, mida linnaosa elanikud igal aastal ootavad. Kui ilmataat lubab, siis see püsib selles kohas pikemat aega ja toob kõigile palju rõõmu ja häid emotsioone," ütles Riibe.