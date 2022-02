Tiigriaasta algas, kuid Tallinna loomaaed peab tiigrit veel ootama

Loomaaia kommunikatsioonijuht Killu Kuuben ütles, et tiigrioru ehitamise hange peaks Tallinna linnal praeguste plaanide järgi üles minema teises kvartalis ning ka tiigrit näeb Tallinna loomaaias taas siis, kui tiigriorg valminud on, mitte varem.

Loomaaia au ja uhkus Pootsman resideerub praegu Ljubljana loomaaias. "Pootsman tunneb end koduselt ning nagu tõeline amuuri tiiger naudib praegu lund ja külma. Sealsetel talitajatel jagub Pootsmanile ainult kiitust – omavaheline koostöö on hea ning möödunud teisipäeval sai ta ka kaalutud – 209 kilo!." rääkis Kuuben. "Et emane Vita näitas paaritumiseks valmisoleku tunnuseid ja tiigrite omavaheline suhtlus on olnud positiivne, siis viidi nad jaanuari keskel taas kokku. Seega, lootust on, et käesolev aasta tuleb tõesti tiigrite aasta."