Isekad jõuguliikmed: 10 fakti, mida sa surikaatide kohta ilmselt ei teadnud

Põnev 13-osaline sari näitab nende pisikeste olendite igapäevaseid raskusi ja rõõme pidevalt muutuvas keskkonnas. Lihtsalt öeldes on see nagu suur seebiooper Kalahari kõrbes elavate karvaste loomakestega. Surikaadid on tuntud oma iseloomuliku väljanägemise poolest ja väga armsad. Ometi teame neist nii vähe, nii et siin on mõned huvitavad faktid nende pisikeste karvaste imeloomade kohta.

1. Nad elavad suurtes, ikka VÄGA SUURTES peredes. Nagu sarjas „Surikaadi maailm“ näed, elavad surikaadid suurtes kampades, kuhu võib kuuluda kuni 50 looma. Kamp – või jõuk – koosneb mitmest perekonnast, kus igaühes domineerib üks paar. Seega elavad nad nagu suurtes kolooniates, mida juhivad üksikud loomad – enamasti emased.

2. Igal kambaliikmel on oma töö. Igal surikaadil on oma ülesanne: aidata toidu kogumisel, valvata röövloomade eest ja kaitsta poegasid. Valvavad surikaadid otsivad oma elupaigas kõrgeima koha, seisavad tagajalgadel ja annavad ohu korral häiret – st teevad selleks erilisi häälitsusi.

3. Nende kõhud on nagu radiaatorid. Surikaadid hoiavad end karmi ilma korral kõhtude abil soojas. Ja kui nende kõhud maha jahtuvad, laevad nad need päikese käes pikutades uuesti täis. Jah, nad päevitavad.

4. Igal surikaadil on oma hääl. Ei ole kahte sama häälega „rääkivat“ surikaati. Nagu inimestelgi, on neil kõigil erinevad hääled ja nad tunnevad üksteist ära, isegi kui nad teineteist ei näe.

5. Vajaduse korral võivad nad olla väga isekad. Surikaadid elavad rühmades, kuid kui elu on kaalul, on igaüks väljas enda eest. Näiteks krokodillirünnaku puhul lükkavad nad ühe kambaliikme kõhklematult ründaja poole, et päästa oma nahka.

6. Pojad sünnivad paljaste ja pimedatena. Surikaatide pojad sünnivad pimedana ja enamasti karvadeta, nii et esimese nelja nädala jooksul on nad kaevunud pesakambritesse, mis asuvad maa all. Selle aja jooksul avanevad nende silmad ja kõrvad ning nad kasvatavad veidi karvu. Lisaks muutuvad nad üksteisega maadeldes tugevamaks. Nii et nad hakkavad kaklema enne kui nägema!