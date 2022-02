Ei pildistamistele ja paidele: hülgepoegade häirimine võib neile saatuslikuks saada

Peagi on randades näha pisikesi hülgepoegi. Muidugi on ilus, armas ja huvitav aga palun vaadake neid nii kaugelt, kui vähegi saate, palub ühing. "Kui väga kaugelt ei taha, vaid tahaks hästi lähedalt ja ei suuda ennast tagasi hoida ja pilti tahaks ka teha, siis tee palun seekord loodusele teene, võta ennast kokku ning mine edasi ja vaata hoopis hülgekaamerast. Kui sul just superhead kaamerat ei ole, et hästi kaugelt see hea pilt saada ja teda natukene jälgida," kirjutab ühing sotsiaalmeedias.



Esmapilgul tunduvad hülgepojad kindlasti abitud ja hüljatud aga seda nad ei ole. Hülgeema jälgib oma poega ja abituks võib hülgepoeg muutuda vaid inimese käitumise tõttu



Hülgepoja pildistamine, paitamine või hoopis kaasa viimine saab loomale saatuslikuks!

Nad saavad süüa oma emalt, inimene ei pea siin oma “abikätt” ulatama!

Samuti on suureks ohuks rihmastamata koerad!



Hülgepojad ei vaja inimese abi, nad veedavad oma emme hoole all niigi lühikese aja enne, kui peavad iseseisvalt hakkama saama. Laseme neil selle aja rahulikult mööda saata!