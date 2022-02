Abivajavad kiisud korraldavad oksjoni

Sellega seoses palub MTÜ nii ettevõtete kui eraisikute abi. "Ehk tuleksid appi ettevõtted, kes müüvad mis iganes tooteid? Me ei ole valivad selles osas, kõik mida vähegi saab müüa, me ka müüki paneme," selgitas MTÜ juhatuse liige Liivi Kassihhin. "Igasugused teenused, juuksur, massaaž, fotograafid, küünetehnikud. Kõik sobib. Ka sobib see, kui inimestel endil on kodus üle asju, mis vähe kasutatud või uued, kuid pole endal siiski vaja ja neid saaks müüa. Või kui inimene on käsitöös hea, siis ka sellised asjad lähevad hästi peale. Kokkuvõtteks sobivad kõik tooted ja teenused, mida vähegi müüa saaks. "