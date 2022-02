5 nippi, kuidas parandada eaka kassi enesetunnet

Tõenäoliselt soovib teie kahejalgne sõber veeta aega koos teiega, ent põrand ja isegi vaip võib tema jaoks olla liiga kõva. Paigutage pehmemad asemed kohtadesse, kus teie vanemale kiisule meeldib teid jälgida - kööki, elutuppa, põrandale, lauale jne. See tagab, et tal on teiega igalpool mõnus olla.