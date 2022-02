Venemaalt saabunud kutsikad saadeti piiripunktist tagasi

Ta lisas, et loomad olid deklareeritud eraisikuga reisivate lemmikloomadena. "Isik, kellega koos loomad piiri ületavad, peab tagama kiibi ja veterinaarsertifikaadi olemasolu, sertifikaadis sätestatud veterinaarnõuete ning loomade heaolunõuete täitmise," ütles Pihlakas.. "Elusloomade puhul tõendab sertifikaat, et loomad on terved ja neile on tehtud kõik vajalikud uuringud ja vaktsineerimised. Eraisikutega kaasas olevate lemmikloomade ohutuse ja heaolu peab kindlustama isik, kellega koos loomad reisivad."