Särasilmsed lemmikloomad kogunevad taas Gardesti keskuses

Lisaks leiab Gardest keskuse lemmikloomaosakonnast terve päeva jooksul väga palju häid pakkumisi, mida saavad lemmikud ka proovida, sest toimuvad toodete esitlused. Õuealal toimub esmakordsel match show, millest saavad kõik soovijad osa võtta. See sobib hästi näituste huvilistele harjutamiseks või neile, kes ei saa mingil põhjusel ametlikel näitustel osaleda. Lisaks on see igati tore võimalus nendele koeraomanikele, kelle lemmikul tõutunnistust ei ole, aga ometi on huvi olemas, et näidata oma ilusat lemmikut. Match showl on olemas ka kohtunikud, kes lemmikuid hindavad. Ideaalne võimalus esmaseks proovimiseks!