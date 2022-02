Näljutatud kasside elutingimused ehmatasid ka kogenud ametnikke

"Meie kolleegid sattusid täna Tallinnas Mustamäel elamisse, kus neli kassi olid nälginud sellisele tasemele, mis on sõnulseletamatu. Õnneks on nad tänasest paremas kohas. Viies kahjuks ei jõudnud meid ära oodata," kirjutas PTA sotsiaalmeedias.

Ameti põhja piirkonna inspektor Tiina Kukk lisas omalt poolt kirjelduse: "Suure kortermaja välisuksest sisenedes on tunda tugevat haisu. Teisel korrusel asuva korteri ukse taha jõudes muutub see üha tugevamaks. Koputuse peale ei vasta mitte keegi. Ukse taga lukuabi oodates kuuled, kuidas korterist kostab vaikne näugumine. Jumal tänatud, vähemalt üks loom on elus!"

Tema sõnul tuli korterisse sisse jõudes vastu hingemattev lehk. Köögis oli suurt sipelgapesa meenutav kasside wc. "Loomi ei ole kuskil näha. Koridoris on piinlikult puhtaks lakutud toidunõud. Vett ei ole. Räpase kušeti alt vaatab vastu neli paari silmi, kes iga krõbina peale on lootnud, et äkki täna saab natuke süüa… Need hirmunud loomakesed, kelle lõpuks kätte saime, olid ülikõhnad! Kasukad pulstis, üks kassike oli teiste poolt väga ära räsitud… ja korteris olid ka kassi skeleti jäänused. Ma lihtsalt ei kujuta ette, mis pagana kohaga selline loomapidaja mõtleb. Kui üldse mõtleb!"