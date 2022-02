Traagiline lõpp: stress tappis Saaremaal turvakodusse sattunud kassi

Greya ja tema sõber Hr Piiks jõudsid turvakodusse möödunud aasta novembri lõpus. Kõigepealt jäid nad omanikuta, kelle kaisus olid harjunud magama. Siis jäid ka kodutuks, kuna manalateed läinud peremehe sugulastel ei olnud võimalik 50 kilomeetri kauguselt kasside eest hoolitsemas käia ning neile uut kodu pakkuda samuti mitte. Nii maandusidki kaks õnnetut stressavat karvakera turvakodu karantiinipuuri.

Greya kohta ei osanud sugulased midagi rääkida, tema vanus oli teadmata nagu ka see, on ta steriliseeritud või mitte. Hammastest tühja suu järgi võis aimata, et tegu on eakama kassiga.

Vereanalüüsid olid mõlemal korras ja tervised tundusid head olevat.

Näha oli, et kassid on õnnetud, aga vähemalt olid nad teineteisel olemas.

Umbes poolteist nädalat tagasi hakkasid mõlemad toiduga pirtsutama. Vabatahtlik märkas, et Hr Piiks köhib imelikult ja ta suu on ilane. Järgmisel päeval läksid mõlemad kliinikusse kontrolli.

Hr Piiksule määrati tõsiste suuprobleemide tõttu antibiootikumiravi, Greya tunnistati terveks... Kahjuks oskavad kassid liiga hästi varjata oma terviseprobleeme. Vaid 4 päeva hiljem leidis talitaja Greya alajahtununa pissikastist ja kiirest esmaabist ning kliinikus turgutamisest hoolimata lahkus see õnnetu karvakera 5 tundi hiljem vikerkaare taha oma peremehe juurde... Vereanalüüsid näitasid tugevat sepsist, neerunäidud olid laes. Vaid 2 kuud tagasi oli veri olnud korras ja neerud samuti.

"Miski tappis selle armsa kassi väga kiiresti ja see miski sai alguse turvakodusse jõudmisest... Selle miski nimi on stress. Stress, mis ilmselt põhjustas alumiste kuseteede infektsiooni, tsüstiidi. Kuna sümptomid jäid kahjuks märkamata, siis arenes tsüstiidist mädane neerupõletik. Kui Greya lõpuks välja näitas, et tal on väga paha olla, siis kahjuks oli meditsiin juba võimetu teda aitama," nendib turvakodu. "Turvakodusse sattumata oleks see kaunis pikakarvaline kassike võinud elada veel pika-pika elu."

MTÜ paneb südamele: kulla loomaomanikud - palun mõelge enne 10 korda, kui oma kassist või koerast loobuda otsustate, teie olete nende jaoks ju kogu maailm. Mõelge hoolikalt ka siis, kui teie eakatest sugulastest jäävad järgi loomad - ka nemad tahavad kodusoojust, mitte turvakodu kommuunielu. Loomadel ON tunded, sageli puhtamad ja sügavamad kui inimestel. Mõelge palun enne kui neile haiget teete, enne kui oma otsustega nad sõna otseses mõttes tapate!"