Kassihärra Kurri mõistab inimkeelseid käsklusi

Kurri on oma parimas eas tark ja kombekas kassihärra. Kurrile meeldib inimesega "jutustada” ning ta on niivõrd intelligentne, et mõistab isegi käsklusi “ei tohi” ja “lähme õue”. Ta on tõeliselt tubli kass, sest hoiab ka korralikult puhtust ja korda.