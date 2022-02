Koeraomanik uhkeldas sotsiaalmeedias lemmiku murtud metsloomaga

Ühing küsib: "Kas selline käitumine on õige? Kas peaks koera asjatu murdmise teisele loomale valu tekitamise eest tunnustama?" Nende hinnangul on kähriku elu samaväärne teiste elusolendite omaga - vaatamata sellele, et tegu on võõrliigiga. Samuti jääb õhku kahtlus, et koer võib teisigi elusolendeid murda, sest vaevalt ta üksnes kährikute peale kõrvu kikitab.