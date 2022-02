Katist sai ootamatult Paavo: raskused näriliste soo kindlaks tegemisel põhjustavad suguluspaaritusi

Üks põnevamaid lugusid MTÜ-s Väikeste Loomade Abi juhtus siis, kui nende hoole alla jõudis emane rott koos nelja pojaga. Loomale peale vaadates oli kohe võimalik aru saada, et ta võib iga kell poegima hakata - nii ka läks. Rottide mineviku kohta selgus, et neli emast poega elasid läbisegi koos oma ema ja isaga. Näriliste soo määramine on keeruline, sellega ei saa sageli hakkama ka loomapoed ning tekivad tahtmatud suguluspaaritused. MTÜ vabatahtlikud Anni, Kadi, Agnes, Triinu ja Eevi jagavad nõuandeid, kuidas seda vältida.