Legendaarne muusik Paul McCartney võitleb loomkatsete keelustamise eest

Pikaaegne loomade eest seisja Sir Paul McCartney ühineb Save Cruelty Free Cosmetics Euroopa kodanikualgatusega, milles loomakaitseorganisatsioonid Loomus, sh loomasõbraliku ilu töörühm LILU, Eurogroup for Animals, Cruelty Free EU, PETA UK jt ning ettevõtted Dove ja The Body Shop kutsuvad Euroopa komisjoni üles kehtestama konkreetsed meetmed, et töötada välja ja rakendada loomkatsevabasid meetodeid kemikaalide testimiseks.

“Me kõik arvasime, et lahing on läbi ja et kosmeetikatestid loomadega Euroopas on minevik, kuid kahjuks see nii ei ole. Euroopa Kemikaaliamet nõuab jätkuvalt tuhandete küülikute, rottide, kalade ja muude loomade kasutamist kosmeetikatoodete koostisainete katsetes. Aga sa saad aidata sellele lõpu teha. Ükski loom ei peaks ilu pärast kannatama, nii et kui oled Euroopa Liidu kodanik, mine aadressile www.savecrueltyfree.eu ja allkirjasta Euroopa kodanikualgatus keelu kaitsmiseks. Petitsiooni allkirjastamine võtab vaid minuti ja see aitab päästa elusid,” kutsub üles Sir Paul McCartney.

Kosmeetikatoodete ja nende koostisosade loomkatsed on ELis keelatud alates 2009. aastast ning loomadel testitud kosmeetikatoodete ja koostisosade müügikeeld ELis rakendus täielikult 2013. aasta märtsis. Loomkatsed kosmeetikatööstuses tundub olevat möödanik, mistõttu on jahmatav, et hoolimata kõigist keeldudest nõuab Euroopa Kemikaaliamet jätkuvalt uusi katseid, kus kasutatakse loomi. Euroopa Kemikaaliametit (ECHA) toetavad ka Euroopa Komisjon ja ECHA apellatsiooninõukogu, samas neid koostisosi, mida soovitakse testida, on kasutatud kosmeetikatoodetes ohutult juba aastaid.