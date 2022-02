Nemad ise end aidata ei saa: mida teha, kui märkad mürgistusega metskitse?

Sakust leitud metskitse elu pidid lõpetama jahimehed. Kundas koduhoovi eksinud loom ei võtnud enam jalgu alla ja tema on raskes seisus praegu Eesti Metsloomaühingu hoole all. Kui ta iseseisvalt jooma ja sööma hakkab, on tal ehk elulootust.

Mida teha, kui märkad mürgist rapsi söönud metskitse?

-Helista Eesti Metsloomaühingule 56322200

-Võimalusel jää kitse juurde kuni leitakse lahendus/ toimeta ettevaatlikult võimalusel kits turvalisse ja vaiksesse kohta abi saabumiseni.

-Korja männikoort, keeda vesi ning sega need kokku. Lase tõmmata vähemalt 10-15 minutit. Jooda jahtunud männikoore tõmmist metskitsele, kas siis mõne süstlaga või kui kitsel jaksu, siis joogu kausist. NB! Jälgi, et kitse nina ei vajuks joogi sisse. On oht, et vähese energia tõttu vajub ta nina vette ja ta tõmbab omale lihtsalt kopsu, millest tekivad juba järgmised probleemid või koguni surm.

-Korja kitsele erinevaid noori võrseid. Sobivad näiteks õunapuu-, paju -, kuuse noored võrsed. Kui on paku söögiks kvaliteet heina.

-Nõrkenud metskits toimeta võimalusel plusskraadidega ruumi toibuma (kindlasti ei tohi temperatuuri vahe olla väga suur)

Mitte kunagi ära anna haigele metskitsele süüa värsket - ei kapsast, ei porgandit, ei õuna! Sobivad ainult kuiv hein või puu noored võrsed !

Oluline on pakutava abi läbimõeldus ja mitteruttamine., järgida juhiseid mida teile on antud, koostöö ja oma poolt panuse andmine ning on võimalusel loomale kohapeal esmaabi, kuni olukorra lahenemiseni.