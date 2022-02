Teeme selgeks: kas allergiku ja kassi kooselu on võimalik?

Kuna kõik inimesed on individuaalsed, samuti allergia tugevus, ei saa me loomulikult nende soovituste jälgimisega kahjuks mingit garantiid anda. Küll aga soovitame endale meelepäraseid nippe katsetada.



Kodus:

Kassi ei tohi lasta magamistuppa ega allergiku voodisse. Ideaalis hoida magamistoauks kinni. Kui see pole võimalik või allergia on nõrgem, võib voodi katta päevatekiga, et voodipesu oleks kassikarvadest ja -kõõmast puhas.



Magada lahtise aknaga (siis saab keha öösel allergeenist täielikult puhata). Tuulutada regulaarselt kõiki tube.



Allergik võiks vältida kassi kammimist. Kui keegi teine seda teha ei saa, siis teha seda võimalusel rõdul või lahtise akna all ja hiljem käed korralikult rohke jooksva vee all pesta.

Peale kassi silitamist või kassi kaisutamist samuti pesta alati käed, et karvad ei jääks nahale.



Koristamine

Allergikutele sobivad veetolmuimejad, aurupuhastid ja tolmu võtmisel eelistada märgpuhastust tolmu õhku ajavatele harjadele.



Koju tasub varuda head karvaeemaldusrullid või -kindad, millega saab nii riided kui diivanid iga päev mugavalt üle tõmmata.



Allergikutele soovitatakse põrandale osta kergesti puhastatav vaip, mis püüab põrandalt lahtised karvad kinni, et need ei lendleks kodus ringi liikudes õhus ja ei satuks seeläbi hingamisteedesse.



Kassi valik:

Soovitame allergikul valida rahuliku iseloomuga ja vanem kass, kes erinevalt kassipojast ei jookse mööda elamist ringi ega levita allergeene nii palju.



Samuti valida raskema sileda karvaga kass, kelle karvad ei lendle nii kergesti õhus erinevalt pikakarvalistest kassidest. Kassi peaks regulaarselt kammima, et ennetada lahtiste karvade ja kõõma sattumist mööblile ja riietele.