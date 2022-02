Veokoerte kasvatajad: kahemeetrine kett pole meie eesmärk

"Hea, et ühiskonna silmis olulised teemad meedias laia kajastust leiavad, aga teisalt on meil väga kahju, et laiem veokoera kogukond praegusel juhul väga ebaõiglaselt hammasrataste vahele jäänud on. Eriti puudutab see püsivalt kahemeetrises ketis pidamise lubamise soovi, millega meie kunagi nõus pole olnud ja olles lugenud algselt esitatud ettepanekute tervikteksti, siis ei lähtu selline soov kindlasti ka sealt, vaid on eelnõusse jõudnud mingit muud teed pidi," ütles Delfile Eesti Siberi Husky Tõuühingu juhatuse liige ja veokoeraspordiklubi Free Sipirit Paws juhatuse liige Jarmo Nikolai.