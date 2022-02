Ingliteks läinud kassidest jäid maha kliinikuarved

Maa peal on kaks inglikest vähem. Kaks hinge, kes ei jõudnudki tunda kodusoojust, enne kui pidid oma võitluses alla vanduma. Pesaleidjad püüdsid neid aidata nii kuidas võimalik, kuid pidime leppima kurva tõega, et seekord ei saanud enam meie kalleid hoolealuseid päästa.



Apollo jõudis Pesaleidja hoole alla aasta 2020 kevadel ning Given umbes aasta hiljem. Nooruke Given oli alati aktiivne, sai teiste kassidega hästi läbi ning oli muidu üks tubli kiisutirts. Väikesel Givenil oli aga suur mure, mis niisama peale vaadates välja ei paistnud. Alles kliiniku uuringutest ja analüüsidest selgus, kui hirmus olukord tegelikult oli. Väiksekesel oli kõhuõõnes tekkinud suur massmuutus ning tugev aneemia. Saime teada, et kasvaja oli lükanud organid paigast, mille tõttu kiisu neerud ja maks lakkasid töötamast.