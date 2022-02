Pasta, sooda või maasikad: milliste nippidega koera hambad puhtaks saada?

Kuidas harjutada koera hambapesuga?

Väga hea on ka õhtuse pesu järgselt kohe õue jalutama minna või mängida. Koeral kinnistub meeldiv osa ja ta hakkab hambapesu lausa ootama. Kui sinu koera suu haiseb ja tema hambad on kollakas-halli, kohati lausa musta katuga kaetud, hambaplaat on kare ja igemed põletikulised, tuleb viivitamatult loomaarsti vastuvõtule minna, sest sellisel juhul on ainus viis kerge narkoosiga hambakivi eemaldus.