Söögimajade puhastamine aitab vältida lindude surmavat haigust

Eelmisel nädalal tuli Loomapäästegrupile teade, et Valgas ühe lasteaia juures on leevike, kes ei lenda. Vabatahtlik võttis karbi koos linnuga ja läks koju, ise lootes, et vast on leevike lihtsalt kuhugile vastu lennanud ning vajab toibumiseks ainult aega. Kahjuks nii see polnud: karpi avades vaatas talle vastu puhevil ja "pudruse" nokaga tegelane.