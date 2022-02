Soovimatuid järglasi saab praegu vältida soodsamalt: vii oma lemmik steriliseerimisele

Steriliseerimine ja kastreerimine on tänapäeval loomaarstide jaoks tavapärane protseduur. Kuigi aina rohkem sooritatakse operatsioone, siis endiselt liiguvad ringi spekulatsioonid protseduuride halvast mõjust lemmikule. Ülemaailmselt on veterinaarid need müüdid ümber lükanud ja rõhutavad steriliseerimise ja kastreerimise positiivseid külgi: alustades kodutute loomade arvu kontrolli all hoidmisest kuni lemmiku pikema elueani või kasvajate riski vähendamiseni.

Erinevalt inimestest ei ole loomadel järglaste saamine emotsionaalne ning läbimõeldud otsus, nad tegutsevad instinktide ajel. Üks kastreerimata või steriliseerimata koer võib ühes aastas tuua ilmale keskmiselt 24 kutsikat. “Oletame, et emane koer jääb sel aastal ühe korra tiineks ja saab kuus kutsikat, kellest kolm on emased. Seitsme kuu pärast võivad need kolm emast tiineks jääda ja saada omakorda kolm emast kutsikast. Olete nüüd vastutav kaheteistkümne emase koera ja veel kaheteistkümne isase koera sünni eest. Kassidega on olukord veel õudsam, sest emased kassid võivad tiineks jääda aastas kuni viis korda,” sõnas ELS otseabistamisejuht Elis Järvsoo.

Levinud on arvamus, et toakasse ning alati rihma otsas käivaid koeri ei ole vaja steriliseerida ega kastreerida. Ei saa lootma jääda, et loom ei jookse kunagi minema - see võib juhtuda ehmatuse tagajärjel või loom saab näiteks aiast välja. Ka kassid on väga osavad põgenejad.

“Üks steriliseerimata või kastreerimata kass võib põhjustada mitmekümnepealise kassikoloonia. Tavaliselt pöördutakse kassikolooniatega loomakaitseorganisatsiooni poole, siis kui olukord on tõesti kontrolli alt väljas. See tähendab mitmekümnele kassile ravikulusid ja uute kodude otsimist. Kui kass on olnud aastaid tänaval ilma inimese kontaktita, võib looma sotsialiseerumine olla väga keerukas. Lahendus ongi väga lihtne - steriliseeri ja kastreeri oma lemmik,” lisas Elis järvsoo.

Steriliseerimisel ja kastreerimisel on mitmeid kasulikke tegureid lemmiku tervisele: