Milline eneseohverdus: emashülged imetavad poegi nädalaid söömata olles

Emashüljes imetab poega ainult kolm nädalat ja hülgepiima rasvasisaldus on kuni 58 protsenti. Lisaks kõigele sel ajal emashüljes ei toitu. Kas pole hämmastav?

Jüssi tõdeb, et nagu arvata võib, on kaalumine keeruline, aga arvutused näitavad et imetava emaslooma kaalukadu võib küündida kuni nelja kiloni ööpäevas, kuid hülgepoeg võtab kaalus sama ajaga juurde vähemalt kaks kilo.