Näljane hiigelkaru hoiab ümbruskonda hirmu all

225 kilo kaaluv ja Hank The Tankiks kutsutav loom on sisse murdnud vähemalt 38-sse majapidamisse. Politseile on tema kohta tehtud enam kui 100 avaldust. Õnneks on mõmmik koduloomad seni puutumata jätnud.

USA Rahvusparkide Assotsiatsiooni hinnangul kannatab karu hüperfaagia all: see tähendab, et ta ei suuda oma isusid kontrollida ning käitub seetõttu ebaadekvaatselt. Teadlaste sõnul võib see olla põhjustatud kliimakriisist: tavapärast toitu on karule väheks jäänud, seetõttu otsib ta seda ebaharilikest kohtadest.