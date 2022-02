Tänavad täituvad hüljatud loomadega: mis saab sõjakoldesse sattunud koertest ja kassidest?

Mitmed naaberriigid on lemmikloomaga piiriületuse siiski lihtsamaks muutnud. Nii ei nõua näiteks Poola, Rumeenia, Läti ja Moldova enam kohustuslikus korras kiipi, passi ja vaktsineerimist. „Kui paljudel eestlastelgi on need tehtud, vaesuses elavas Ukrainast rääkimata?” küsib MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, kes on vajadusel valmis majutama 15-20 looma. „Ehitan aedikutele piirded vahele ja hoian neid eraldi.”

Tema hinnangul on küllalt neidki sõjapõgenikke, kes paanikas ja meeleheites koerad-kassid tänavale jätavad. Sellega suureneb omakorda Ukraina varjupaikade koormus – niigi on need juba üle täidetud. Seetõttu korjabki ta annetusi Donbassi varjupaigale, kus sõjaohu tõttu on juba ammu valitsenud õnnetu olukord ning loomi välja tuua ei saa.

Eestimaa Loomakaitse Liit alustas täna korjandust Kiievi loomade varjupaigale, kus peavarju leiab umbes 1300 looma. „Paljud ikkagi ei võtnud oma loomi kaasa ja need olevat siis juba tänavatel. Hakkasin reaalselt täna Kiievi varjupaigaga rääkides lihtsalt nutma, sest see on õudne, mis toimub,” tunnistas Eestimaa Loomakaitse Liidu Tartumaa piirkonna juht Kristi Metsa.

Tema sõnul on ka kohalikud leidnud rahateenimise võimaluse: hüppeliselt on kerkinud on nii loomatoidu kui ravimite hinnad. Õige pea hakkavad need annetustest elavatele varjupaikadele üle jõu käima. Sõjahirmus kohalikud ei suuda loomi enam toetada ja nood jäävadki tahaplaanile.

Mõlema Delfiga rääkinud MTÜ esindajad on valmis kasvõi piirile vastu sõitma, et vajadusel toimetada riiki loomi või anda annetusi üle sularahas. „Nad ütlesid meile, et ei taha praegu raha oma kontole, sest on võimalik, et pangaülekanded enam ei toimi,” selgitas Kristi Metsa. Irmeli Grönberg on seni saanud rahalisi tehinguid toimetada Paypali kaudu. Lahked eestimaalased kandsid tänase päeva jooksul Ukraina loomade toetuseks üle sadu eurosid. „Annetatakse ulmelise kiirusega,” nentis Metsa, kelle sõnul mõne tunniga laekus MTÜ kontole üle 5700 euro.