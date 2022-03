Sõbrakuul leidis kodu enam kui sada nurrumootorit

Kampaania raames kutsuti inimesi üles võtma varjupaigast neljajalgne sõber või tulema kassidele püsitoetajaks. Igal aastal on sõbrakuu kampaania fookuses just kassid, kuna varjupaikades üle Eesti on koduta kasside probleem suur ning oma inimest on ootamas sadu kasse. Mõned neist veedavad varjupaigas isegi aastaid.

"Sel aastal sai “Sõpra tunned sabast” kampaania raames koju rekordarv kasse. Eriti hea meel on selle üle, et mitu sellist kassi leidsid kodu, kes olid varjupaigas juba väga pikalt oodanud. Kampaania raames tegime ka palju teavitustööd kassi võtmise kohta. Me tahame rõhutada, et loomale kodu pakkumine peab olema läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid hooliva kodu kogu eluks,” sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.