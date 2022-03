Farmiloomade turvakodu Ukrainas jäi pommirahe alla, eestlased püüavad aidata

Eile õhtupoolikul võtsid MTÜ Nähtamatud Loomad liikmed ühendust Ukraina farmiloomade turvakodu Ugolyok asutaja Alexandra Levitskaga, et organiseerida annetustalgud loomadele eluks vajaliku sööda, ravimite ja muu ostmiseks, sest tarneraskuste tõttu on hinnad pea kolmekordistunud.

Täna öösel kella kolme paiku aga olukord eskaleerus, mil algas pommitamine ka turvakodu lähistel Hersoni linnas, mis on nüüdseks üks neljast põhiepitsentrist, ning peamiseks prioriteediks on saanud inimeste ja loomade kiireloomuline evakuatsioon.

MTÜ Nähtamatud Loomad kommunikatsioonijuhi Kaisa Esko sõnul on organisatsioon oma igapäevatöö ümber korraldanud ning kogu rõhk on suunatud Ugolyok’i inimeste ja loomade päästmisele, seda nii kiiresti kui võimalik.

"Meil on Ukrainas seni olnud läbi tutvuste kontaktid, kes varjupaikade vahel sisetransporti on võimaluste piires saanud teha, aga olud on väga rasked," tunnistas Esko. "Toetame varjupaiga tööd organiseerida transport ja saame omalt poolt minna vastu ja organiseerida Poola piiri äärde neile toidu, ravimid, autod ja kõik mis vaja ja aidata loomadele uued kodud leida. Abiks on ka Poola kolleegid."

Farmiloomade olukord sõjatandril on iseäranis kurb, sest erinevalt lemmikloomadest ei saa põgenikud neid emigreerudes kaasa võtta.

"Sõda on ilmselt üks hullemaid asju, mida inimestele ja loomadele soovida. Eriti karmiks muudab selle asjaolu, et kui praegu annavad nii üksikindiviidid kui humanitaarorganisatsioonid parima, et võimalikult suur hulk inimesi sõjakoldest välja toimetada, siis olude sunnil jäävad miljonid loomad paraku tähelepanuta," lausus MTÜ juht Kristina Mering.

Lemmikloomadel on tema sõnul suurem šanss pääseda koos sadade tuhandete inimestega, kes elu eest pagevad ja loodetavasti Euroopa Liidu riikides surmahirmu tundest hinge tõmmata saavad. Paljud Ukrainat ja põgenikke abistavad riigid on vastu võtnud otsuse mitte kontrollida lemmikloomade passe, kes põgenevate peredega kaasas on.