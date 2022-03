Sõjapõgenike lemmikloomad hakkavad tasuta arsti- ja toiduabi saama

Koostöös Ukraina Kultuurikeskuse, Eesti Pagulasabi, SOS Lasteküla ja kohalike omavalitsustega töötab Loomapäästegrupp hetkel selle nimel, et selgitada välja abivajajate võimalik hulk ja asukohad, kus nad viibivad. Loomapäästegrupp kutsub üles neid omavalitsusi, kes Ukraina sõjapõgenikke majutavad, teada andma, kui nendega kaasas olnud lemmikloom vajab veterinaarset abi või vaktsineerimist.

Dimedium AS ja Orhidaalia OÜ annetasid koeratoitu ja Benaks OÜ tagab kassidele mõeldud toidu ja liiva. Esmavajadused on rahuldatud ja Loomapäästegrupp on paljukannatanud perede lemmikute saabumiseks ning abistamiseks valmis.