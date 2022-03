Hambutuks jäänud Rachel palub abi arstiarve tasumisel

Rachelile valmistasid suurt muret tema hambad. Nagu inimestelegi nii ka loomadele on hambaprobleemid üheks suuremaks mureks, kuid millele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Enamus inimesi peseb hambaid, äkki loputab suud suuveega ja võib-olla ka niiditab hambavahesid. Aga kui paljud pesevad hambaid enda koduloomadel? Julgeme arvata, et üksikud. Varjupaigas ei tule see kahjuks kõne alla, et saaks hakata rohkem kui 150-l hoolealusel iga nädal paar korda hambaid pesema.

Hammaste pesemine on paraku ainuke asi, mis aitab ennetada hambakivi ja ka igemepõletikke. Loomulikult on veel palju erinevaid tegureid, mis mõjutavad looma suuolukorda, aga hammaste pesemine on loomaarstide poolt kinnitusel ainuke viis, mis saab aidata.



Sellist võimalust Pesaleidjal ei ole, ei ajaliselt ega ka füüsiliselt. Nii peab leppima suurte raviarvetega, aga vähemalt on kasside suuolukord kontrolli all ja nad ei pea kannatama.



Rachelil eemaldati kõik hambad, sest need tekitasid kassile suurt piina. Kuigi ta on hambutu, siis elab Rachel paremini kui enne, sest saab ilma valuta süüa ja pidev põletik kehas, mis mõjutas tema silmi on nüüd minevik.



Kui tead, mida tähendavad hambaprobleemid ja sooviksid Racheli tema teekonnal parema elu suunas toetada, siis saad anda enda panuse juba täna!



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:



900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:



EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun “Rachel"!



PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks.