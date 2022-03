Sanktsioonid laienevad ka vurrulistele: Venemaalt pärit kassid ei pääse enam näitustele

FIFe juhatus kirjutab oma kodulehel, et on šokeeritud Venemaa algatatud sõjast Ukrainas, kus hukkuvad süütud inimesed ja loomad. Nii võitlevad enda ja loomade elu eest ka organisatsiooni Ukraina liikmed. "Meil on ülimalt hea meel, et paljud Ukrainaga piirnevate FIFe klubide liikmed nagu Poola, Rumeenia, Ungari, Slovakkia ja Moldova ulatavad oma Ukraina kasvatajast sõpradele abikäe," kirjutab organisatsioon oma kodulehel.