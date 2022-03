Ukraina sõjas kannatavad loomaaedade asukad, levivad ka valeuudised raha välja pressimiseks

"Meil pole üldse abi! Loomad külmetavad ja nälgivad! Teed on hävinud, abi ei tule kuskilt! Palun aidake meie loomi!" palub loomaaia "Парк Счастливых Животных XII Месяцев" kassiir abi ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia vahendusel. Ta lisab, et elu loomaaia ümbruses on hetkel põrgu, majapidamises puudub ka elekter.

Kiievi linnaloomaaia direktor Kyrylo Trantin aga toonitab sotsiaalmeedias, et kuigi nende loomaaia asukad on sõjategevusest häiritud ja hirmul, on loomaaia töötajad ööpäevaringselt nendega. Ta palub mitte levitada libauudiseid, nagu oleks loomaaed rivist väljas. "Talitajad, veterinaarid ja tehniline personal hoolitsevad nende eest kogu aeg. Neile jagub seni süüa ja juua, mistõttu me praegu annetusi ei korja," kirjutab ta, viidates võltsabipalvetele, mida loomaaia kohta on levitatud.

Kõige operatiivsemat ja kindlamat infot vahendab loomaaed oma Facebooki lehel https://www.facebook.com/zoo.kyiv.ua/

Mitmete loomakaitsjate sõnul leidub sõjakaoses küllalt agaraid inimesi, kes teiste kannatustelt teenivad. Nii on Ukrainas mitmekordistunud näiteks loomatoitude ja -tarvete ning ravimite hinnad. Mitu Eesti vabatahtlike organisatsiooni on siirdumas Ukraina piirile, et hätta jäänud loomi aidata, samuti tegeletakse ulatuslikult annetuste kogumisega.