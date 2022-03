Eesti vabatahtlikud kiirustasid Ukraina varjupaigaloomadele appi

“Sõja julmus ei tunne liigipiire. Meie kolleegid Ukrainas võitlevad lisaks inimeste kannatuste leevendamisele ka lugematu arvu loomade eest, kes sõjapaanikas on hüljatud, hirmunud ja vajavad väga meie abi. Ukraina varjupaigad paluvad toiduabi, et sõjaõudused üle elada,” kommenteeris Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. “Seetõttu organiseerisime heade toetajate abiga kaks bussi toiduabiga, mis saavad pärast pakkuda transporti nii varjupaigaloomadele kui ka lemmikloomadega sõjapõgenikele, kel muud transporti pole,” lisas Mering.

Päästeoperatsiooni annetuskampaaniale on õla alla pannud enam kui tuhat loomasõpra. Hoolivad inimesed annetasid päästeoperatsiooni organiseerimiseks ja tõid suurel hulgal loomatoitu ja muud vajalikku, mida Nähtamatud Loomad toimetab Ukraina varjupaikade töötajatele ja loomadele. Organisatsioon on tihedas kontaktis sõjakollete loomade varjupaikadega, et olla neile raskel ajal toeks ja saata vajalikku toiduabi ja muud esmatarbekaupa.



Nähtamatud Loomad jagab loomade päästeaktsioonist jooksvalt infot oma sotsiaalmeediakanalite vahendusel, et toetajaid arengutega kursis hoida.