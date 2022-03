Äkki neid polegi olemas? Sotsiaalmeedias leviv teooria peab hiidpandasid hiinlaste väljamõeldiseks

Viimasel nädalal on Twitteris tuliselt arutletud selle üle, kas hiinlased ei kasuta pandade eksponeerimisel hoopis näitlejaid. Alust selleks diskussiooniks andis video, kus mäest alla veerev panda ise lumelt püsti ei saa.

"Sellised olendid vabas looduses ellu ei jääks," leiab kasutaja Art McFall, kes spekuleerib, et Hiina valitsus mõtles pandakarud välja juba 1908. aastal. "Alguses oli see mõeldud naljana ülemaailmse messi jaoks, kuid läks seejärel lappama," väidab ta, lisades, et karunahka poevad järjest näitlejad.