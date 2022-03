Ukraina sõjakoldest päästetud varjupaigaloomad jõuavad täna turvaliselt Eestisse

Nähtamatud Loomad sai palve Ukraina loomakaitseorganisatsioonidelt, kes vajasid abi varjupaigaloomade transportimisega sõjakolletest ohutusse paika. Kaks bussi alustasid teed Eestist Ukraina piirile 4. märtsil ning täna pärastlõunal on nad saabumas päästeoperatsioonilt tagasi Eestisse. Bussidest tulevad Nähtamatute Loomade tiim, 14 päästetud koera, üks kass ning 34 sõjapõgenikku ja peret. Päevi kestnud teekond on olnud äärmiselt keeruline ja stressirohke. Sõjatsoonis muutub kõik sekunditega ning kiirreageerimine on ülimalt vajalik.