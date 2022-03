Kanakullid võetakse tugevama kaitse alla

Eestis pesitseb hinnanguliselt 400–600 paari kanakulle, kuid eelmise sajandi lõpul oli arvukus pea kaks korda suurem. Kanakull kuulub II kaitsekategooriasse ja on Eesti Punases Nimestikus arvatud ohualtite liikide hulka, kuna tema arvukus on madalseisus.

„Inimtegevus on aastate jooksul looduslikku mitmekesisust ja liikide elupaiku palju mõjutanud. Seetõttu on eriti oluline praegu pöörata tähelepanu nii madalseisus liikide nagu kanakulli kaitsele, kuid hoida ka neid, kelle seisukord meie looduses on veel hea,“ sõnas Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Kanakull on ilmselt üks kõige enam vaenamise tagajärjel kannatanud linnuliike Eestis. „Veel 20. sajandi keskel soovitati kanakulli kui igati kahjulikku liiki igal võimalusel tappa. Tänapäeval on aru saadud, et röövlindudel on looduses oma oluline roll ning nende hävitamine muudab liikide looduslikku tasakaalu,“ selgitas Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.

Kuuldes nime kanakull, tekib paljudele ettekujutus linnust, kes murrab kodukanu. Kodukana osatähtsus kanakulli saagis on tänapäeval siiski väike, oluliselt rohkem kurja teevad kanadele-kukkedele rebane ja tuhkur. Vabalt peetavate kanade osakaal on samuti vähenenud ja linnugripi leviku ennetamiseks tuleb kanu hoida nii, et nad looduslike lindudega kokku ei puutu. Looduses on kanakulli toiduks eelkõige vareslased nagu hallvares, pasknäär, hakk ja harakas, samuti tuvid ja kanalised, näiteks laanepüü ning teder.

Kanakull eelistab pesitseda vanades, peamiselt üle 60-aastates okasmetsades ning peab saagijahti nii metsaaladel kui ka kultuurmaastikus. Kanakull on pikaealine liik, kes elab aastaid samas piirkonnas. Oma pesitsusterritooriumile rajab ta ühe või mitu pesa, mida ta võib erinevatel aastatel vahetada.