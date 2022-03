Kas steriliseerimine või kastreerimine teeb kassi paksuks? Abi on spetsiaalsest toidust

Energiat saab kass toidust. Kui kass jääb sööma seda sama toitu, mida ta sõi enne lõikust ja koguseid ei korrigeerita, tekib kehas energia liig, mis talletatakse rasvana keha erinevatesse piirkondadesse. Kui seni tarbitava toidu kogust vähendatakse, võib kassi kõht tühjaks jääda, sest oluline on ka söödud toidu kogus. Parim viis ülekaalu ennetamiseks on vahetada senine toit steriliseeritud kassi toidu vastu, mis tagab hea maitse, koostisosade profiili, õige kalorsuse ja ka kõhtu täitva koguse. Milliseid probleeme ülekaal tekitab? Ülekaalulistel kassidel esineb märgatavalt rohkem kuseteede haigusi, mis väljenduvad enamasti omaniku jaoks väga ebameeldivalt – sirtsutamisega selleks mitte ettenähtud kohtadesse.

Kass võib muutuda laisemaks, sest suurel raskel volaskil on ebamugav ja ebameeldiv ennast liigutada. Vähene liikumine mõjutab ka kassi vaimset tervist - terve päev ainult lesiv kass ei ole õnnelik.

Ülekaal on suureks probleemiks ka võimalike operatsioonide mõttes, suurendades narkoosist tingitud tüsistuste ohtu.

Ülekaal on diabeedi tekke eelsoodumuseks.

Kassi immuunsüsteem võib nõrgeneda ning ta muutub nakkustele vastuvõtlikumaks.

Tõsine oht on maksapuudulikkus.