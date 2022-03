TAHAKS KOJU | Uje Pets teeb inimest nähes siiani suured silmad

Pets on noor, umbes 1-aastane, isane kass, kes on oma iseloomult siiani pisut arglik, kuid väga uudishimulik ja mänguhimuline. Uusi inimesi nähes teeb ta korraks ehmatusest silmad suureks, aga kui mõistab, et inimese kavatsused on head, siis ta leebub ja otsib kontakti.