Tallinna loomaaed alustab toetuste kogumist Ukraina loomaaedade heaks

Venemaa agressioon Ukrainas põhjustab jätkuvalt kannatusi inimestele, aga seal kõrval ka sõja hääletutele ohvritele – loomadele. Ukraina loomaaedadel ei ole selles inimeste maailma konfliktis mingit rolli, ometi on ka nemad sõjas rünnakute all. Kohe sissetungi alguses tabasid Feldman Ecoparki Harkivis mitu mürsku.

Pealinna Kiievi loomaial on osa loomadest õnnestunud viia varjenditesse ning ligikaudu 50 töötajat on koos pereliikmetega kolinud loomaaeda, et ööpäevaringselt stressis loomi rahustada ja neid sõjas mitte hüljata. Loomaaedadele on sealjuures abiks ka kohalikud elanikud, kuid Feldman Ecopark on juba teatanud ka kahe loomi toitma tulnud vabatahtliku mahalaskmisest vene sõdurite poolt.